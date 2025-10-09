Uludağ’a mevsimin ilk karı düştü

Türkiye’nin gözde kış turizm merkezlerinden Uludağ, sezonun ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte zirvede kar etkili oldu.

ZİRVE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Son günlerde sıcaklıkların hızla düşmesiyle Uludağ’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Yağış sonrası zirve bölgesi kısmen beyaz örtüyle kaplandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

DAĞCILAR TİPİYE RAĞMEN ZİRVEYE ULAŞTI

Kar yağışı ve tipi etkisini gösterirken bir grup dağcı, zorlu hava şartlarına rağmen zirveye tırmanış gerçekleştirdi. Dağcıların kar altındaki yürüyüşü kameralara yansıdı.

SICAKLIK SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ

Meteorolojik verilere göre Uludağ’da hava sıcaklığı en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü. Yetkililer, önümüzdeki günlerde bölgede kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini bildirdi.