Uludağ'da ayı ailesini arabadan beslediler

Bursa’nın doğal güzellikleriyle ünlü Uludağ’da gezintiye çıkan vatandaşlar, anne ayı ve yavrularıyla karşılaşınca şaşkına döndü. Bazı kişiler, araçlarının önünde beliren ayıları ekmekle besledi ve o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

AYILAR KAPUTA YASLANDI

Beslenmek için yaklaşan bazı ayıların aracın kaputuna yaslandığı görüldü. Hem renkli hem de tehlikeli anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

UZMANLAR UYARDI: "YABAN HAYVANLARINI BESLEMEYİN"

Uzmanlar, bu tür davranışların hem insanlar hem de yaban hayvanları için ciddi risk taşıdığına dikkat çekti. Ayıların insan eliyle beslenmeye alışmasının, ileride saldırgan davranışlara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Uludağ’da zaman zaman görülen ayılar, özellikle yaz ve sonbahar aylarında yiyecek bulmak için bölgedeki piknik ve gezi alanlarına yaklaşabiliyor.