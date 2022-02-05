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    Uludağ'da su kuyruğu

    Oteller bölgesindeki çeşmeden su doldurmak isteyen vatandaşlar, dondurucu soğukta saatlerce sıra bekliyor.
    • İHA
    • 05.02.2022 - 09:39
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    Uludağ'da su kuyruğu

    Uludağ oteller bölgesinde bulunan Ayı çeşmesinin suyu, lezzeti ve kalitesiyle damaklarda unutulmaz tat bırakıyor.

    Bu suyun tadını bilenler bidonlarını kapıp, eksi 10 dereceyi bulan soğukta saatlerce bekliyor.

    Soğuktan etkilenen bazı vatandaşlar ise su doldurmadan geri dönüyor.

    KUYRUK OLUŞUYOR

    Çeşmenin bazen kesilip tekrar akması ve suyunun az olması bile bazılarını pes ettirmiyor.

    Su doldurmak isteyenler, soğuğa rağmen kuyruk oluşturuyor.

    Uludağ da su kuyruğu #1

    “ÜŞÜSEK DE SU DOLDURUYORUZ”

    Çeşmeden su almaya gelen vatandaşlardan biri, “Oteller bölgesinde bulunan Ayı çeşmesinin suyu çok kaliteli. Bu suyun lezzetini alan vazgeçemiyor. Burası şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta, buraya gelip su dolduruyoruz. Uludağ'da kar var, hava sıcaklığı da 5-10 derece arasında değişiyor. Dondurucu bir soğuk var, buna rağmen üşüsek de su dolduruyoruz.” dedi.

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