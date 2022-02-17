İstanbul Ümraniye'de sürücüsünün aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobil, önündeki otomobil ve ticari taksiye çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Saat 22.30 sıralarında İstanbul'un Kadıköy ilçesi Kozyatağı TEM bağlantı yolu Bostancı istikametinde meydana gelen kazada, sürücüsünün aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobil, önündeki başka otomobil ile taksiye çarptı.

ÖNCEKİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada öndeki otomobilin sürücüsü Nilay Demirci hafif yaralandı. Kaza sebebiyle TEM bağlantı yolunda trafik durma noktasına geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Demirci'yi hastaneye kaldırdı. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

"YOL VERMEYE ÇALIŞIRKEN YÜKSEK HIZLA ÇARPMIŞ"

Görgü tanığı Samet Yılmaz "Hanımefendi yolunda ilerlerken arkasındaki araç yol istemiş. Yol vermeye çalışırken yüksek süratli şekilde çarpmış. Anladığım kadarıyla kadın hamile. 'Çocuklarımı düşünüyorum diyordu' sürekli. Daha sonra duramayıp öndeki taksiye çarpmış. Sonra bariyere vurmuş. Ben de yardım etmeye çalıştım" dedi.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

Ümraniye'de aşırı hız yapan otomobil önündeki 2 araca çarptı VİDEO

















