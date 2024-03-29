Ümraniye'de iş yerinde korkutan yangın Ümraniye'de bir iş yerinde elektrik kontağından kaynaklı olarak çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

İHA

İstanbul Ümraniye Yamanevler Mahallesi Sanayi Caddesi’nde saat 21.15 sıralarındai, bir iş yerinin elektrik kontağından çıkan alevler kısa süre iş yerini sardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Tedbir amaçlı polis ekipleri de olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından, önlem amaçlı soğutma çalışmaları yapıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)