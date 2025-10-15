Üniversitelilere 15.162 TL destek verilecek: Başvurular başladı

Üniversite öğrencileri için yeni bir destek dönemi başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gençlerin eğitim hayatlarını sürdürürken maddi kazanç elde etmelerini sağlayacak “Part-Time Çalışma Programı” başvurularının resmen başladığını duyurdu.

Program kapsamında öğrenciler, haftada belirli saatlerde çalışarak gelir elde edebilecek.

ÖĞRENCİLERE EK GELİR FIRSATI

Bakan Vedat Işıkhan’ın duyurduğu “Part-Time Çalışma Programı” kapsamında öğrenciler, haftada 3 gün kampüslerinde çalışarak ayda 15 bin 162 TL kazanabilecek.

Bu sistemle öğrenciler hem gelir elde edecek hem de iş dünyasına erken adım atma şansı yakalayacak.

Ayrıca, programa olan yoğun ilgiden dolayı kontenjan bu yıl 100 binden 150 bine yükseltildi. İlk olarak 50 üniversitede başlayan uygulamanın kısa sürede ülke geneline yayılması bekleniyor.