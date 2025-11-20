Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde operasyon düzenledi.

OPERASYONDA 45 BİN SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ: 2 TUTUKLAMA

Yapılan aramada 45 bin 21 adet sentetik ecza, 2 bin 700 gram bonzai elde edilebilecek olan 27 gram sentetik kannabinoid madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.