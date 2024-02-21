Uşak'ta yaşlı adam, oturduğu apartmanın önünde ölü bulundu Uşak’ta 68 yaşındaki adam oturduğu apartmanın önünde ölü bulundu.

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İHA

Uşak merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın önünde, 68 yaşındaki Bülent Keser'in oturduğu apartmanın önünde hareketsiz olarak yattığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Hayatını kaybettiği anlaşıldı

Olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 sağlık ekipleri yapmış olduğu ilk incelemede Bülent Keser’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından, Keser’in cansız bedeni, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Ölüm sebebi otopside belli olacak

Öte yandan Keser, olaydan yaklaşık 3 saat önce kahveye gitmek için evden çıktığı öğrenilirken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)