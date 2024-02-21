Uşak merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın önünde, 68 yaşındaki Bülent Keser'in oturduğu apartmanın önünde hareketsiz olarak yattığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Hayatını kaybettiği anlaşıldı
Olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 sağlık ekipleri yapmış olduğu ilk incelemede Bülent Keser’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından, Keser’in cansız bedeni, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Ölüm sebebi otopside belli olacak
Öte yandan Keser, olaydan yaklaşık 3 saat önce kahveye gitmek için evden çıktığı öğrenilirken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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