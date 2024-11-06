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AA

İstanbul’da bir İETT otobüsü daha arıza verdi…

Libadiye Caddesi üzerinde seyir halinde olan 14 ES-Esenşehir Kadıköy hattındaki İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bozuldu.

OTOBÜSÜ YOLCULAR İTTİRDİ

Yolda kalan otobüsün caddedeki trafik akışını engellemesi üzerine araçtan inen yolcular, bir süre otobüsü ittirdi.

OLAY ANI KAMERADA

O anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, bozulan otobüsün yolcuların tarafından itilmesi yer alıyor.