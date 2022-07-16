Üsküdar'da iki katlı bina yandı

Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Üsküdar'da bilinmeyen bir nedenle saat 02.20 sıralarında Üsküdar Burhaniye Mahallesi Çamlıca Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir binada çıktı.

Ekipler olay yerine geldi

Kısa sürede alevlerin yükseldiği bina kullanılmaz hale geldi. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın kontrol altında

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangını söndüren ekipler soğutma çalışması yaptı.

İHA'nın haberine göre, yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.



