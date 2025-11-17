Uzak Şehir mi, Taşacak Bu Deniz mi... Haftanın en çok izlenen dizisi belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Televizyon ekranlarında geçen hafta yine reyting rekabeti yaşandı.

10–16 Kasım haftasında yayınlanan diziler arasında en çok izlenen diziler belli oldu.

İlk 10’a giren yapımlar arasında bazı sürpriz yapımlar yer aldı.

UZAK ŞEHİR ZİRVEDE!

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, zirvede yer aldı.

İkinci sırada Taşacak Bu Deniz, üçüncü sırada ise Teşkilat dizisi yer aldı.

HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

1-UZAK ŞEHİR – 16.05

2-TASAÇAK BU DENİZ – 12.46

3-TEŞKİLAT – 7.39

4-GÜLLER VE GÜNAHLAR – 6.76

5-KIZILCIK ŞERBETİ – 6.38

6-ARKA SOKAKLAR – 5.44

7-GÖNÜL DAĞI – 5.50

8-KURULUŞ ORHAN – 4.96

9-Cennetin Çocukları – 4.62

10-Mehmed Fetihler Sultanı – 4.05