Uzmanlardan “son kez” uyarısı: 81 il aynı anda etkilenecek

Meteoroloji uzmanları, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yeniden yükseleceğini duyurdu.

Sonbaharın serin günlerinin ardından, halk arasında “pastırma sıcakları” olarak bilinen dönem kapıya dayandı.

Yapılan açıklamalara göre pastırma sıcaklarının geleceği tarih belli oldu.

BU TARİHLERE DİKKAT

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, pastırma sıcaklarının geleceğini duyurdu.

X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Antisiklon pastırma yazı geliyor! Son bir kez ısınmak, yazımsı hava yaşamak isteyenlere müjdeler olsun! 25-29 Ekim arasında yurt genelinde yazdan kalma pastırma günleri yaşanabilir, gelişmeleri takip ediyoruz. Turkiye'nin olduğu yere bakın, tahminde kızarmışız…”