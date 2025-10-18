Abone ol: Google News

Uzmanlardan “son kez” uyarısı: 81 il aynı anda etkilenecek

Meteoroloji uzmanlarından Türkiye genelini ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Pastırma sıcakları için tarih verildi. 81 ilde etkili olacak…

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 09:43
  • Meteoroloji uzmanları, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yükseleceğini açıkladı.
  • Halk arasında "pastırma sıcakları" olarak bilinen dönem 25-29 Ekim arasında etkili olacak.
  • 81 ilde yazdan kalma günler yaşanması bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yeniden yükseleceğini duyurdu.

Sonbaharın serin günlerinin ardından, halk arasında “pastırma sıcakları” olarak bilinen dönem kapıya dayandı.

Yapılan açıklamalara göre pastırma sıcaklarının geleceği tarih belli oldu.

BU TARİHLERE DİKKAT

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, pastırma sıcaklarının geleceğini duyurdu.

X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Antisiklon pastırma yazı geliyor! Son bir kez ısınmak, yazımsı hava yaşamak isteyenlere müjdeler olsun! 25-29 Ekim arasında yurt genelinde yazdan kalma pastırma günleri yaşanabilir, gelişmeleri takip ediyoruz. Turkiye'nin olduğu yere bakın, tahminde kızarmışız…”

