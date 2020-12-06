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Vaka artışı yüzde 100 Antalya'da, sahiller turist ve köpeklere kaldı

Vaka artışı yüzde 100 Antalya'da, sahiller turist ve köpeklere kaldı

Bir hafta önceye göre vaka oranlarının iki katına çıktığı ve yoğun bakım yatak kapasitesinin yüzde 71'inin dolduğu Antalya'da, turistler denizin keyfini sürdü.