Vali Gül: Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sini inşa ediyoruz

İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyetin 102'nci yılı kutlamaları kapsamında Bakırköy'de 'Cumhuriyet Bayramı Bayramlaşma Programı' düzenlendi.

Programa İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet Teşkilatlarının personelleri, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, akademisyenler, spor, sanat, medya ve iş dünyasından isimler katıldı.

'DURMADAN YORULMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 102’nci yaşını kutlamanın heyecanı ve mutluluğuyla sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Türkiye’nin Yüzyılı olacak Cumhuriyetimizin ikinci asrının aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. En büyük milli bayramımızı canı gönülden kutluyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere istiklalimiz ve istikbalimiz için fedayı can eyleyen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bütün gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için görev yapan her bir ferdimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyet, 86 milyonun, bu topraklarda yaşayan herkesin ortak yuvasıdır. Bizlere bırakılmış en büyük mirastır. Bu kutlu emaneti Türkiye Yüzyılı’nda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok daha güçlü bir şekilde ileriye taşımak hepimizin asli vazifesidir. Cumhuriyetimizin mayasını oluşturan birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, İstanbul’da ve memleketimizin dört bir yanında el ele, omuz omuza, durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz"

'GELECEĞİN BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE’SİNİ İNŞA EDİYORUZ'

Vali Gül şu cümleleri kurdu: