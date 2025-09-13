Valilik duyurdu: 4 gün boyunca denize girmek yasak

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek geçici olarak yasaklandı.

Valilik tarafından alınan karara göre, 13-16 Eylül tarihleri arasında Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girmek yasak olacak.

Bölgedeki güvenliği sağlamak için jandarma ekipleri plajları denetleyecek ve vatandaşları uyaracak.

PLAJLARDAKİ BAYRAKLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Kırmızı bayrak: Denize girmenin kesinlikle yasak olduğunu bildiriyor.

Sarı bayrak: Denize girmenin riskli olduğunu ve dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Siyah-beyaz bayrak: Su sporları için ayrılmış alanları işaret ediyor.