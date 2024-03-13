Valilik duyurdu! Çanakkale'de 18 Mart'ta okullar tatil

AA
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tarihi başarılarından olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109.yılı için hazırlıklar sürüyor..
18 Mart Çanakkale Zaferi her sene olduğu gibi bu sene de coşkuyla kutlanacak.
Bu kapsamda Çanakkale Valiliği'nden bir açıklama geldi.
18 Mart'ta Çanakkale'de okullar tatil
18 Mart'ta Çanakkale'deki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten açıklama
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilecektir.
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