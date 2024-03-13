Valilik duyurdu! Çanakkale'de 18 Mart'ta okullar tatil Çanakkale'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle eğitim öğretime ara verilecek.

AA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tarihi başarılarından olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109.yılı için hazırlıklar sürüyor..

18 Mart Çanakkale Zaferi her sene olduğu gibi bu sene de coşkuyla kutlanacak.

Bu kapsamda Çanakkale Valiliği'nden bir açıklama geldi.

18 Mart'ta Çanakkale'de okullar tatil

18 Mart'ta Çanakkale'deki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilecektir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)