Van-Bahçesaray kara yolu, 4 ay sonra kardan temizleniyor Van-Bahçesaray kara yolunun çığ riski nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olması sebebiyle ekipler, kar tünelleri açarak iş makineleriyle ilerliyor.

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DHA

Van-Bahçesaray kara yolu, 22 Aralık 2023'te çığ tehlikesi sebebiyle kapanmıştı. Bu süre zarfında birçok noktada çığlar düşmüş, ancak ilk müdahale 13 Şubat'ta gerçekleştirilebilmişti. Riskler nedeniyle çalışmalara ara vermek zorunda kalındı.

4 aydır kapalı yol, "kar tünelleriyle" açılıyor

Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü, kara yolunun yaklaşık 4 aydır kapalı olmasının ardından 16 gün önce çalışmalara başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte harekete geçen ekipler, 5-6 metre yüksekliğinde kar tünelleri açarak zorlu bir ilerleme sürecine girdi.

42 kilometrelik yolun yarısı açıldı

Toplamda 42 kilometrelik kara yolundaki karla mücadele çabaları aralıksız sürerken, şimdiye kadar yolun 20 kilometresi ulaşıma açıldı. Ancak ekipler, geri kalan bölümleri açmak için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)