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    Van Gölü’nden 9 yılda 2 ton çöp çıktı

    Bir yandan dalış hizmeti verilen Van Gölü’nde, diğer yandan çöpler toplanıyor. 9 yılda gölden 2 ton çöp çıkarıldı. Çıkarılanlar arasında kurusıkı tabanca ve okey taşları da bulunuyor.
    • 07.09.2022 - 10:53
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    Van Gölü’nden 9 yılda 2 ton çöp çıktı

    Dünyanın en büyük sodalı, Türkiye'nin ise en büyüğü olma özelliği taşıyan Van Gölü, son yıllarda dalgıçların da yeni adresi oldu.

    Van Gölü'ne dalmak isteyenlere ve dalışa yeni başlayanlara eğitimler de veriliyor.

    Çöpleri çıkarıyor

    Türkiye Su Sporları Federasyonu 2 yıldız eğitmeni ve rehber dalıcısı olan Kadir Erekinci, 9 yıldır bu alanda çalışma yapıyor.

    Bir yandan dalış hizmeti veren Erekinci diğer yandan kendisiyle birlikte dalan öğrencileriyle gölde bulduğu çöpleri çıkarıyor.

    Van Gölü’nden 9 yılda 2 ton çöp çıktı #1

    “Her şeyi temizliyoruz”

    DHA’ya konuşan Erekinci, “Suyun altında bulduğumuz her şeyi temizliyoruz; insanların 'kir', 'pis' dediği aslında insanların atıkları. Bunları toparlayarak biraz da olsa çorbada tuzumuz olsun, diye Van Gölü'ne katkı sağlamaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

    Dalış yaptıklarında dipte en çok şişelerle karşılaştıklarını belirten Kadir Erekinci, bazen akıntıyla sürüklenen çöpler olduğunu ama genelde insan atıkları bulduklarını söyledi.

    Van Gölü’nden 9 yılda 2 ton çöp çıktı #2

    “2 tonu buldu”

    Çok enteresan çöpler çıkardıklarını belirten Erekinci, “İlginç olanlarda var tabii. Kurusıkı tabancı, enteresan ve insanların dikkatini çekecek kilitler görüyoruz. Yüzükleri kilitlere bağlayıp atıyorlar. Okey taşları görüyoruz. Galiba teknelerde okey oynarken düşürüyorlar. Yüzme ayakkabıları da var ama en fazla şişelerle karşılaşıyoruz. Şişeleri ve bulduklarımızı çıkarıyoruz. Önceki yıllarda daha fazla çıkarıyorduk. Bugüne kadar çıkardığımız çöp, 2 tonu buldu. Sezon boyunca topladıklarımızı atıyoruz ve azalıyor. Bu da bize mutluluk veriyor.” dedi.

    Van Gölü’nden 9 yılda 2 ton çöp çıktı #3

    Van Gölü’nden 9 yılda 2 ton çöp çıktı #4

    Van Gölü’nden 9 yılda 2 ton çöp çıktı #5

    Van Gölü’nden 9 yılda 2 ton çöp çıktı #6


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