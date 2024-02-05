Van ve Bingöl'de bazı okullar tatil edildi Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde, Bingöl'ün ise Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İHA

Yurdun doğusunda etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullar ise tatil edildi.

Van'ın 2 ilçesinde eğitime ara

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde yoğun kar yağışından dolayı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Özalp Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle; 5 Şubat 2024 Pazartesi günü taşımalı eğitim çerçevesinde tüm okullarımızda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Saray Kaymakamlığı ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim çerçevesindeki tüm okullarımızda eğitime gün süre ile ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Karlıova'da okullar 1 gün tatil edildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün için tatil edildi.

Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle, Karlıova ilçemiz merkez ve köylerin tamamı, 5 Şubat Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” denildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)