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İHA

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Sözveren köyünde 28 yıl önce Eraslan ve İnan aileleri arasında başlayan ve bir kişinin hayatına mal olan husumeti sona erdirmek için bölgedeki kanaat önderleri devreye girdi.

UZUN ÇABALAR SONUDNA UZLAŞMA SAĞLANDI

Bu liderler, her iki aile ile defalarca bir araya gelerek, barışın sağlanması için yoğun çaba gösterdi. Uzun süren müzakerelerin ardından, sabırlı bir arabuluculuk süreci ile iki aile arasında bir uzlaşma sağlandı.

ELLER SIKILDI, DUALAR EDİLDİ, BARIŞ YEMEĞİ YENDİ

Barış sürecinin tamamlanmasının ardından ilçe merkezindeki mesire alanında, hem Eraslan ve İnan aileleri arasında sağlanan barış kutlandı hem de köy halkının dayanışması pekiştirildi.