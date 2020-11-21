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    Van'da dur ihtarına uymayan otomobilin bagajından mülteci çıktı

    Van'da denetimler sırasında durdurulan iki araçta toplam 11 göçmen yakalanırken, göçmenlerden biri aracın bagajında bulundu.
    • İHA
    • 21.11.2020 - 16:19
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    Van'da dur ihtarına uymayan otomobilin bagajından mülteci çıktı

    Van Emniyet Müdürlüğü'nün, il merkezi ve ilçelerinde ‘Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ yapan şahıs/şahısların deşifresine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

    Van'da dur ihtarına uymayan otomobilin bagajından mülteci çıktı VİDEO

    2  ARAÇ DUR İHRATINDA UYMADI

    Bu kapsamda Gürpınar ilçesi Kurubaş mevkiinde yapılan denetimlerde 2 araç dur ikazına uymayarak Gevaş ilçesi istikametine kaçmaya başladı.

    Van da dur ihtarına uymayan otomobilin bagajından mülteci çıktı #1

    KOVALAMACA YAŞANDI

    Uzun süreli kovalamaca sonucu Gürpınar ilçesinde kontrollü bir şekilde araçlar durduruldu.

    Araç sürücüleri F.Ş. ve M.Ş. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

    Van da dur ihtarına uymayan otomobilin bagajından mülteci çıktı #2

    ARACIN BAGAJINDAN ÇIKTI

    Araçlardan birinde 10, diğerinde 1 olmak üzere toplam 11 göçmen yakalanırken göçmenlerden biri aracın bagajında bulundu.

    Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

    Yakalanan göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

    Van da dur ihtarına uymayan otomobilin bagajından mülteci çıktı #3

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