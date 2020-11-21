Van'da denetimler sırasında durdurulan iki araçta toplam 11 göçmen yakalanırken, göçmenlerden biri aracın bagajında bulundu.

Van Emniyet Müdürlüğü'nün, il merkezi ve ilçelerinde ‘Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ yapan şahıs/şahısların deşifresine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Van'da dur ihtarına uymayan otomobilin bagajından mülteci çıktı VİDEO



2 ARAÇ DUR İHRATINDA UYMADI

Bu kapsamda Gürpınar ilçesi Kurubaş mevkiinde yapılan denetimlerde 2 araç dur ikazına uymayarak Gevaş ilçesi istikametine kaçmaya başladı.

KOVALAMACA YAŞANDI

Uzun süreli kovalamaca sonucu Gürpınar ilçesinde kontrollü bir şekilde araçlar durduruldu.

Araç sürücüleri F.Ş. ve M.Ş. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

ARACIN BAGAJINDAN ÇIKTI

Araçlardan birinde 10, diğerinde 1 olmak üzere toplam 11 göçmen yakalanırken göçmenlerden biri aracın bagajında bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yakalanan göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.