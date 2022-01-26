Van'da görülen mercek bulut, çok nadir bir doğa olayı olarak nitelendirildi

Van'da görülen mercek bulut, çok nadir bir doğa olayı olarak nitelendirildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, Van'da dün objektiflere yansıyan mercek bulutun çok nadir bir doğa olayı olduğunu söyledi.

Dün Van semalarında ilginç bir bulut kayda alınmıştı.

Bir çok kişinin hangi türde bir bulut olduğunu anlayamadığı bulut, görenleri şaşkına çevirmişti.

"ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR BULUT ÇEŞİDİ"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, mercek bulutların özellikle deniz ve göllerin üzerinde oluştuğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Van'da görülen mercek bulut çok nadir görülen bir bulut çeşidi. Van'ın etrafındaki karasal alanda sıcaklıklar çok düşüktü, dolayısıyla göl nispeten daha sıcak olduğu için bu bulut orada oluştu. Soğuk alanlara gidemediği için kendi yerinde kalarak hareket ediyor."

"BU BULUTLAR ENGEBELERDEN KAYNAKLANAN RÜZGAR DALGALANMALARINDAN OLUŞUR"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde ise mercek bulutu, "Bu bulutlar engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir. Orografik bir olayın sonucudur. Mercek terimi daha çok cirrocumulus, altocumulus ve stratocumulus tipi bulutlarla beraber kullanılır. Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutları görmek olasıdır." şeklinde tanımlanmıştı.

Van'da görülen mercek bulut, çok nadir bir doğa olayı olarak nitelendirildi - Video

