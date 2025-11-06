Abone ol: Google News

Van’da kalp hastası 3 aylık bebek helikopter ve uçak seferber edildi

Van’da tedavi gören 3 aylık Y.A. isimli bebek, konjenital kalp hastalığı tanısıyla ileri tetkik ve tedavi için İstanbul’a sevk edildi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 18:13
Van’da kalp hastası 3 aylık bebek helikopter ve uçak seferber edildi
  • Van'da 3 aylık bir bebek, konjenital kalp hastalığı nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'a sevk edildi.
  • Bebek, Van'dan Erzurum'a helikopter ambulansla, Erzurum'dan ise uçak ambulansla İstanbul'a taşındı.
  • Tedavisine Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilecek.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören bir bebek, ileri tedavi için İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ERZURUM'A HELİKOPTERLE TAŞINDI

Uçak ambulansın Erzurum Havalimanı’ndan kalkacak olması nedeniyle, bebeğin Van’dan Erzurum’a nakli Sağlık Bakanlığına bağlı helikopter ambulansla yapıldı.

UÇAK AMBULANS İLE iSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

Erzurum’a ulaştırılan bebek, buradan uçak ambulansla İstanbul’a sevk edilerek tedavisine Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilmek üzere nakledildi.

İç Haber Haberleri