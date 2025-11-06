Van’da kalp hastası 3 aylık bebek helikopter ve uçak seferber edildi

- Van'da 3 aylık bir bebek, konjenital kalp hastalığı nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'a sevk edildi.
- Bebek, Van'dan Erzurum'a helikopter ambulansla, Erzurum'dan ise uçak ambulansla İstanbul'a taşındı.
- Tedavisine Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilecek.
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören bir bebek, ileri tedavi için İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
ERZURUM'A HELİKOPTERLE TAŞINDI
Uçak ambulansın Erzurum Havalimanı’ndan kalkacak olması nedeniyle, bebeğin Van’dan Erzurum’a nakli Sağlık Bakanlığına bağlı helikopter ambulansla yapıldı.
UÇAK AMBULANS İLE iSTANBUL'A SEVK EDİLDİ
Erzurum’a ulaştırılan bebek, buradan uçak ambulansla İstanbul’a sevk edilerek tedavisine Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilmek üzere nakledildi.