Van'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı Van'ın Özalp ilçesinde kamyon ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

İHA

Van-Özalp karayolu üzerinde akşam saatlerinde, Boyaldı Mahallesi yakınlarında sürücüleri bilinmeyen Ford Carco marka hafriyat kamyonu ile Ford Transit marka yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Yaralı 11 kişi tedavi altında

Bölgeye polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)