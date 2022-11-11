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    Van’da kar yağışı: Yollar beyaza büründü

    Van-Bahçesaray kara yolunda dün öğleden sonra etkili olan kar, 20 santimetreye ulaştı. Sürücülerin, yola zincirsiz çıkmaması uyarısında bulunuldu.
    • 11.11.2022 - 09:05
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    Van’da kar yağışı: Yollar beyaza büründü

    Van'da etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

    Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde de kar yağışı etkili oldu.

    20 santimetreye ulaştı

    Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede etkili olan sis de sürücülere zor anlar yaşattı.

    Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri, de yolda herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için çalışmalara başladı.

    Ekipler, sık sık uyarıyor

    DHA’nın haberine göre ekipler, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

    Van’da kar yağışı: Yollar beyaza büründü #1

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    Van’da kar yağışı: Yollar beyaza büründü #3


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