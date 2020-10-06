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    Van’da yıldırım çarpması: 2 genç öldü

    Saray ilçesinde 2 gün arayla yıldırım çarpması sonucu iki genç hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 06.10.2020 - 07:36
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    Van’da yıldırım çarpması: 2 genç öldü

    Van’ın Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi’nde dün akşam yağmur yağması üzerine koyunları meradan almak isteyen Bedirhan Tosun (26), yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

    Tosun’un cenazesi, yapılan otopsi sonrası teslim alınarak toprağa verildi.

    2 ÖNCE DE GENÇ GÖKHAN ÖLDÜ

    Bir diğer üzücü olay ise Saray ilçesine bağlı Kepir Mahallesi’nde yaşandı.

    Gökhan Dünay (17) isimli genç, cuma akşamı yağmur yağınca koyunları eve götürmek için çobana yardım etmeye araziye gittiği sırada yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

    Van’da yıldırım çarpması: 2 genç öldü #1

    Van’da yıldırım çarpması: 2 genç öldü #2

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