Van’da yıldırım çarpması: 2 genç öldü

Saray ilçesinde 2 gün arayla yıldırım çarpması sonucu iki genç hayatını kaybetti.

Van’ın Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi’nde dün akşam yağmur yağması üzerine koyunları meradan almak isteyen Bedirhan Tosun (26), yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Tosun’un cenazesi, yapılan otopsi sonrası teslim alınarak toprağa verildi.

2 ÖNCE DE GENÇ GÖKHAN ÖLDÜ

Bir diğer üzücü olay ise Saray ilçesine bağlı Kepir Mahallesi’nde yaşandı.

Gökhan Dünay (17) isimli genç, cuma akşamı yağmur yağınca koyunları eve götürmek için çobana yardım etmeye araziye gittiği sırada yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.