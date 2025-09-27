Abone ol: Google News

Vatandaşlara ulaşım müjdesi: 3 gün boyunca ücretsiz!

Bursa’da bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali için ulaşım desteği geldi. Festival boyunca ücretsiz otopark alanları ve ring seferleri düzenleniyor.

Yayınlama Tarihi: 27.09.2025 13:37
26-27-28 Eylül tarihlerinde Merinos Park’ta gerçekleşecek Uluslararası 4. Bursa Gastronomi Festivali, ziyaretçilerine kolay ulaşım imkanları sunuyor.

ÜCRETSİZ OTOPARK ALANLARI

  • Sıcak Su Bölgesi Alan Otoparkı (Kültürpark altı) – 300 araç
  • Uludağ İlköğretim Okulu Bahçesi – 50 araç
  • Osmangazi Cep Alan Otoparkı (Metro yanı) – 90 araç
  • Merinos Stadı Giriş Bahçesi – 40 araç

Bunlara ek olarak, Merinos AKKM Kapalı Otoparkı ve Millet Bahçesi Zemin Altı Otoparkı da festival ziyaretçilerinin hizmetine açılacak. Alanlarda yönlendirme ve destek için görevliler hazır bulunacak.

ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİ

  • Tarih: 26-27-28 Eylül 2025
  • Saat: 09.30 – 00.00, her 30 dakikada bir
  • Güzergah: Kültürpark İstasyonu → Dr. Sadık Ahmet Cad. → Gazi Akdemir Cad. → Merinos Doğu Kapısı

Festival boyunca ring seferleri, Kültürpark İstasyonu ile Merinos Doğu Kapısı arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak.

