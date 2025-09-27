Vatandaşlara ulaşım müjdesi: 3 gün boyunca ücretsiz!

26-27-28 Eylül tarihlerinde Merinos Park’ta gerçekleşecek Uluslararası 4. Bursa Gastronomi Festivali, ziyaretçilerine kolay ulaşım imkanları sunuyor.

ÜCRETSİZ OTOPARK ALANLARI

Sıcak Su Bölgesi Alan Otoparkı (Kültürpark altı) – 300 araç

Uludağ İlköğretim Okulu Bahçesi – 50 araç

Osmangazi Cep Alan Otoparkı (Metro yanı) – 90 araç

Merinos Stadı Giriş Bahçesi – 40 araç

Bunlara ek olarak, Merinos AKKM Kapalı Otoparkı ve Millet Bahçesi Zemin Altı Otoparkı da festival ziyaretçilerinin hizmetine açılacak. Alanlarda yönlendirme ve destek için görevliler hazır bulunacak.

ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİ

Tarih: 26-27-28 Eylül 2025

Saat: 09.30 – 00.00, her 30 dakikada bir

Güzergah: Kültürpark İstasyonu → Dr. Sadık Ahmet Cad. → Gazi Akdemir Cad. → Merinos Doğu Kapısı

Festival boyunca ring seferleri, Kültürpark İstasyonu ile Merinos Doğu Kapısı arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak.