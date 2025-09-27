Vatandaşlara ulaşım müjdesi: 3 gün boyunca ücretsiz!

26-27-28 Eylül tarihlerinde Merinos Park’ta gerçekleşecek Uluslararası 4. Bursa Gastronomi Festivali, ziyaretçilerine kolay ulaşım imkanları sunuyor.
ÜCRETSİZ OTOPARK ALANLARI
- Sıcak Su Bölgesi Alan Otoparkı (Kültürpark altı) – 300 araç
- Uludağ İlköğretim Okulu Bahçesi – 50 araç
- Osmangazi Cep Alan Otoparkı (Metro yanı) – 90 araç
- Merinos Stadı Giriş Bahçesi – 40 araç
Bunlara ek olarak, Merinos AKKM Kapalı Otoparkı ve Millet Bahçesi Zemin Altı Otoparkı da festival ziyaretçilerinin hizmetine açılacak. Alanlarda yönlendirme ve destek için görevliler hazır bulunacak.
ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİ
- Tarih: 26-27-28 Eylül 2025
- Saat: 09.30 – 00.00, her 30 dakikada bir
- Güzergah: Kültürpark İstasyonu → Dr. Sadık Ahmet Cad. → Gazi Akdemir Cad. → Merinos Doğu Kapısı
Festival boyunca ring seferleri, Kültürpark İstasyonu ile Merinos Doğu Kapısı arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak.