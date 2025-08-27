Abone ol: Google News

Vatandaşlara uyarı: 4 ilde denize girmek yasaklandı

Kaymakamlıklar, dört ilde deniz ve hava şartlarının tehlikeli hale gelmesi nedeniyle vatandaşları uyardı. Denize girmek yasaklandı.

Yayınlama Tarihi: 27.08.2025 17:00
Sakarya’da olumsuz hava koşulları ve deniz akıntıları nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.

Kaymakamlıkların aldığı karar doğrultusunda, Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki sahillerde denize girmek yasaklandı.

Sahillerde görev yapan cankurtaranlar, tehlike sinyali olarak bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

3 İLDE DAHA DENİZE GİRMEK YASAK

Kaymakamlıklar, olumsuz hava koşulları ve deniz akıntıları nedeniyle bazı sahillerde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Karar kapsamında:

  • Tekirdağ – Saray: 2 gün boyunca yasak
  • İstanbul – Arnavutköy: 3 gün boyunca yasak
  • Kırklareli – Vize: 3 gün boyunca yasak

