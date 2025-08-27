Vatandaşlara uyarı: 4 ilde denize girmek yasaklandı

Sakarya’da olumsuz hava koşulları ve deniz akıntıları nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.
Kaymakamlıkların aldığı karar doğrultusunda, Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki sahillerde denize girmek yasaklandı.
Sahillerde görev yapan cankurtaranlar, tehlike sinyali olarak bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.
3 İLDE DAHA DENİZE GİRMEK YASAK
Kaymakamlıklar, olumsuz hava koşulları ve deniz akıntıları nedeniyle bazı sahillerde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Karar kapsamında:
- Tekirdağ – Saray: 2 gün boyunca yasak
- İstanbul – Arnavutköy: 3 gün boyunca yasak
- Kırklareli – Vize: 3 gün boyunca yasak