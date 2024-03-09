Vergi Başmüfettişliklerine atama kararı Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Vergi Başmüfettişliklerine atama kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'ne Cumhurbaşkanlığı kararı ile atamalar yapıldı.

Atamalar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Lojistik Genel Müdürlüğüne Erbil Özdemir getirildi. Eski Lojistik Genel Müdürü Veysel Uyar'ın hangi göreve atanacağı henüz açıklanmadı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık olan Gaziantep Bölge Müdürlüğüne, Özcan Şahin atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık olan vergi başmüfettişliklerine, Cumhurbaşkanı kararı ile atanan isimlerin listesi ise şu şekilde:

