Yağışlar Meriç Nehri'nin doldurdu, çiftçiyi de mutlu etti Edirne'de geçen kış dönemi kurak geçti, ancak son haftalarda artan yağışlar çiftçileri sevindirirken, kuraklıkla boğuşan Meriç Nehri'ne de hayati bir destek sağladı.

İHA

Edirne'de son haftalarda artan yağışlar, hem Meriç Nehri'ne hem de topraklarını ekmeyi bekleyen çiftçilere hayat verdi.

Topraklarına tohumlarını eken üreticiler, son haftalarda gelen bol yağışlarla birlikte derin bir nefes aldılar.

Haftalar önce toprağa ekilen ve yeşermeye başlayan ekinler, son yağmurlarla birlikte nehirleri ve çiftçileri sevindirdi.

Meriç Nehri'nin debisi yükseldi

Bu kış yeterince yağış alamayan Meriç Nehri de son yağışlarla biraz olsun canlandı. Kentteki etkili yağışlar, nehir debilerine olumlu yansıdı.

Nehir debi verilerine göre, geçen Şubat ayında saniyede 43 metreküp akış gösteren Meriç Nehri, son yağışlarla birlikte 66 metreküpe yükselerek artış kaydetti.

"Edirnemize bereket getirsin"

Edirneli bir vatandaş olan Salih Kıyak, "Edirne'de son haftalarda yaşanan yağışlar, tarım ve barajlar açısından beklediğimiz bir sonuçtu. Faydalı olduğunu düşünüyoruz, Edirne'mize bereket getirsin" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Kamil Vardar,

Birkaç gün yağmur yağışı olması nedeniyle nehir seviyelerinde artış yaşandı. Daha önceki yılarda bu aylarda daha çok artış olurdu ama bu sene beklediğimiz artış olmadı. Son yağışlar tarlalara çok faydalı oldu. Tarlalar bir kuruydu ve kendine geldi. 10-20 senede bir böyle kurak dönemler oluyor

şeklinde konuştu.

"Kışlık ekin ektik, onlara çok büyük faydası var"

Edirne Bosnaköylü üreticilerden Mehmet Atağ,

Hava durumu çok güzel. Cenab-ı Allah çok güzel bir yağmur verdi bize. Allah’tan hayırlısını dileriz. Bu şekilde devam ederse çok güzel olur. Bu yağışların kışlık yazlık ürünlere çok faydası var, çünkü yarın öbür gün bu yağışlar bize bereket verecek. Biz kışlık ekin ektik, onlara çok büyük faydası var. Mutluk olduk efendim mutlu.

diye konuştu.

"Bu yağmurlar ekinlere, buğdaylara çok iyi geldi"

Edirne Tayakadın köyünde üretici olan vatandaşlardan Resul Sert, “Bir haftadan beri yağmurlar aralıklarla devam ediyor. Tabii bu yağmurlar ekinlere, buğdaylara çok iyi geldi. Nehrin su seviyesi de gayet güzel bir şekilde yükseldi” ifadelerine yer verdi.

Edirneli vatandaşlardan Metin Kafadar ise şunları söyledi:



Yağışlar bizi herhalde mutlu etti, yağışın mutlu etmediği insan var mı? Su, tabiatın olmazsa olmazıdır, su olmadı mı canlı da olmaz yeryüzünde. Bizim için su çok önemi ve nehirlerimizin kaynağı Bulgaristan’dan geliyor. Eskiden bizim çocukluğumuzda Meriç Nehri’ndeki su yüzde yüz taşardı. Şimdi bizi bu kadar artış da mutlu ediyor ama nehirlerimizin bu durumdan daha olması gerekiyordu. Çiftçiye bu yağmurların çok büyük faydası oldu. Bu yağışlar toprak zeminini hazırlayacak ve ekinlere iyi gelecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)