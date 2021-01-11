Yalova'da AK Parti binasına saldırı

Yalova'da çekiçli saldırgan, AK Parti İl Başkanlığı binasının tabela ve camlarını kırdı.

Yalova'da AK Parti İl Başkanlığının bulunduğu binanın girişindeki tabelaya çekiçle zarar vermesinin ardından bazı iş yerlerinin de camlarını kıran şüpheli, vatandaşlarca yakalandı.

Çevredeki güvenlik kameralarınca da görüntülenen olayın şüphelisi 38 yaşındaki B.U., ekipler tarafından gözaltına alındı.

B.U.'nun daha önce de benzer şekilde iş yerlerine zarar verdiği öğrenildi.

"YASAL SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

AK Parti Yalova İl Başkanlığından yapılan açıklamada ise B.U'nun, söz konusu olay öncesi emniyet müdürlüğüne ait bir aracın camını da kırdığı belirtilerek, "Partimiz tarafından gerekli yasal süreç başlatılacaktır. Olay sonrasında bizleri arayıp soran, partimize gelme nezaketinde bulunan tüm dava arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza, kısa bir sürede olayın aydınlatılmasını sağlayan İl Emniyet Müdürlüğümüze ve personeline teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.

AK Parti İl Başkanlığı'na çekiçli saldırı VİDEO