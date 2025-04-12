Yalova'da karaya oturan gemi, lodos yardımıyla kurtuldu

İHA

11 Nisan sabahı saat 02.00 civarında, Yalova Demir Sahası'ndan sürüklenen 289 metre uzunluğundaki PS Orhan Ali Khan adlı enerji gemisi karaya oturdu. Durumun tespit edilmesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarma çalışmaları başlatıldı.

GEMİ, LODOSUN ETKİSİYLE GÜVENLİ ALANA İLERLEDİ

Dün akşam saatlerinde, lodos rüzgarlarının etkisiyle gemi, kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden kurtulup güvenli bir alana ilerlemeyi başardı. Yapılan kontrollerde geminin herhangi bir hasar almadığı belirtildi.