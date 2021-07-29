Yangınlarda su taşıma kapasitesi bakımından helikopter kullanılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, yangın alanına müdahalede daha fazla su taşımasından dolayı uçak yerine helikopter kullanımını tercih ediyor.

Dün Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 bölgeden başlayan orman yangını sonrasında, birçok ev, sera kullanılmaz hale gelirken, hayvanlar telef oldu.

7 ilde 20 noktada çıkan yangınlara söndürme çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor.

YANGINLARA AĞIRLIKLI OLARAK HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, yangın alanına müdahalede daha fazla su taşımasından dolayı uçak yerine helikopter kullanımını tercih ediyor.

SADECE DÜN MÜDAHALEDE 3 UÇAK, 29 HELİKOPTER, 458 ARAZÖZ VE 1832 PERSONEL GÖREV ALDI

Sadece dün yangınları kontrol altına almak için 3 uçak, 29 helikopter, 458 arazöz ve 1832 personel görev aldığı açıklandı.

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HELİKOPTERLERİN SU TAŞIMA KAPASİTESİ 2,5 TON

Türkiye'de ve dünyada orman yangınlarıyla mücadelede çoğunlukla K-32 ve Mi-8 cinsi yangın söndürme helikopterleri kullanılıyor. Bu helikopterlerin su taşıma kapasitesi 2,5 ton.

1 SAATTE 8 DEFA SU İKMALİ YAPABİLİYOR

Bu helikopterler uçakların su ikmali yapabildiği su kaynaklarının yanında, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangına hassas bölgelerde her 5 km de bir tane olacak şekilde yapılan, 400 ila 1200 ton kapasitesi olan havuz ve göletlerden su ikmali yapabiliyor.

Helikopter 1 saatte 8 defa su ikmali yapabiliyor.

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UÇAKLARIN İSE SU KAPASİTESİ 4,5 TON

Türk Hava Kurumuna ait 1970’li yılların teknolojisine sahip ilk nesil uçaklardan olan CL-215 Amfibik uçağın su kapasitesi 4,5 ton su taşıma kapasitesine sahip. Bu uçakların modernasizyonları yapılmadığı için şu anki kapasiteleri 4 tonun altına düşmüş durumda.

DALGASIZ DENİZLERDEN SU İKMALİ YAPABİLİYOR

THK uçakları, dalgasız ve asgari 2 km açıklığı olan su yüzeyine sahip deniz, büyük gölet ve barajlardan su ikmali yapabiliyorlar.

1 SAATTE 2 DEFA SU İKMALİ YAPABİLİYOR

Bu uçakların modernizasyonları yapılmadığı için 1960’lı yılların teknolojisine ait AVGAS yakıt ile çalışıyor. Bu sebepten dolayı THK uçakları sadece AVGAS yakıt tankerlerinin ikmal edilebileceği havaalanlarına gönderilebiliniyordu.

Söz konusu CL-215 Amfibik uçakları 1 saatte ortalama 2 defa su ikmali yapabiliyor.

UÇAK 1 SAATTE TOPLAMDA 8 TON, HELİKOPTER İSE 1 SAATTE TOPLAM 20 TON SU TAŞIYABİLİYOR

Ortaya çıkan tabloya göre, uçak 1 saatte 2 defa su ikmali yaparak 8 ton, helikopter ise 1 saatte 8 defa su ikmali yaparak 20 tona kadar su taşıyarak yangına müdahale edebiliyor.