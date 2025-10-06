Yapay zeka dolandırıcılığı artıyor: İşte korunmanın yolları

Dijital dünya, hızla değişen teknolojilerle birlikte yeni tehditlerle de karşı karşıya.

Son dönemde siber güvenlik uzmanlarının alarm verdiği konu ise AI destekli siber saldırılar.

Bu saldırılar, klasik yöntemlerin ötesine geçerek, yapay zekanın öğrenme ve uyum sağlama yeteneklerini kullanıyor.

Peki, bu tehlike ne kadar gerçek ve nasıl korunabiliriz?

AI İLE SİBER SALDIRI NEDİR?

Yapay zekanın öğrenme kapasitesi, saldırganlar tarafından kötü amaçla kullanıldığında bilgisayar ağlarını, kişisel cihazları ve hatta kritik altyapıları hedef alabiliyor.

AI destekli saldırılar, otomatik olarak güvenlik açıklarını tespit edebiliyor, sahte e-postalarını kişiselleştirebiliyor ve geleneksel savunma yöntemlerini aşabiliyor.

KİMLER RİSK ALTINDA?

- Büyük şirketler ve bankalar

- E-ticaret siteleri

- Sağlık ve eğitim kurumları

- Kişisel kullanıcılar, özellikle sosyal medya ve e-posta hesapları

YAPAY ZEKA DOLANDIRICILARI NASIL ANLAŞILIR?

- AI destekli dolandırıcılar, çok gerçekçi ve kişiselleştirilmiş mesajlar gönderebilir. Aniden para istemek, banka bilgisi talep etmek veya link tıklatmak isteyen mesajlara şüpheyle yaklaşın.

- Yapay zeka ile üretilmiş içerikler genellikle çok hızlı ve hatasızdır. İnsan yazısında doğal olan ufak yazım veya dil hataları eksikse dikkatli olun.

- AI dolandırıcıları acil karar vermenizi ister. “Şimdi yoksa kaybedersiniz” tarzı mesajlar gönderebilir.

- Sosyal medya veya iş platformlarında sahte profil fotoğrafları veya eksik bilgiler varsa dikkat edin. AI ile üretilmiş profil fotoğrafları bazen yapay detaylar içerir (gözler, dişler, eller bozuk olabilir).

- Konuşma veya mesajdaki mantık hatalarını kontrol edin. AI dolandırıcıları bazen soruları tam anlayamaz veya cevapları tekrarlayabilir.

UZMANLARDAN KORUNMA ÖNERİLERİ

- Güçlü parolalar ve iki faktörlü doğrulama kullanın. Basit şifreler AI destekli saldırganlar tarafından saniyeler içinde kırılabilir.

- Güncel Yazılım kullanın. Eski sistemler ve programlar güvenlik açığı yaratır.

- Şüpheli e-postalara dikkat edin. AI ile kişiselleştirilmiş sahte e-posta saldırıları artıyor. Bilinmeyen kaynaklardan gelen bağlantılara tıklamayın.

- Saldırıları önceden tespit edebilen modern güvenlik çözümleri kullanın.

- Çalışanlar ve kullanıcılar siber tehditler konusunda sürekli bilgilendirilmeli.