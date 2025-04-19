Yargı çevrelerinin belirlenmesi hakkında HSK Kararı Resmi Gazete’de

İHA

Resmi Gazete’de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararı ile birlikte, Bartın ve Zonguldak illeri Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edildi.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN YARGI ÇEVRELERİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinin ise Ankara, Bartın, Çankırı, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir ve Zonguldak illerinin mülki sınırlarını kapsayacak şekilde yeniden belirlenmesine ve diğer adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin değiştirilmeyerek devam etmesine karar verildi.