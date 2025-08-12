Yargıtay, boşanma davasında 'mobilya ve halı' talebini onayladı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında faturaları bulunan yatak odası, yemek odası, koltuk takımı ve 2 halının bedelinin ödenmesi talebinin reddini hukuka aykırı bularak kararı bozdu.

İLK TALEP REDDEDİLDİ

Dairenin kararına göre, boşanma kararı verilen bir çiftin erkek tarafı, evlilik sırasında alınan ve faturaları mevcut olan yatak odası, yemek odası, koltuk takımı, buzdolabı, televizyon, klima, dijital ve çanak anten ile 2 halının bedelinin kendisine ödenmesini talep etti. İlk derece mahkemesi, buzdolabı, televizyon, klima ve anten için talebi kısmen kabul ederken, diğer eşyalar yönündeki talebi reddetti.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ: "EŞYALARIN TÜMÜNÜN BEDELİ ÖDENMELİ"

Erkek taraf, bu karara itiraz ederek, reddedilen eşyalar için de talebinin kabulünü istedi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davalı kadının da kabul ettiği yatak odası, yemek odası, koltuk takımı ve 2 halı için davanın kabul edilmesi gerektiğini belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu.

Kararda, “Mahkemece usulüne uygun bilirkişi incelemesi yapılarak dava tarihi itibarıyla eşyaların değerleri belirlenmeli, yıpranma payları düşülmeli ve faiz talebi de değerlendirilmelidir. Buna rağmen reddedilmesi hukuka uygun olmayıp bozmayı gerektirmiştir.” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, eşya bedellerinin hesaplanmasında yasal faiz oranının dikkate alınması gerektiği de vurgulandı.