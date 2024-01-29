Yargıtay: Evin tesisatındaki eskimeden kiracı sorumlu tutulamaz Evinin tesisatındaki eskimelerden kiracıyı sorumlu tutan ev sahibi mahkemeye başvurdu. Yerel mahkeme kiracıyı tazminata çarptırdı. Ancak Yargıtay 'evin yıllara bağlı deformasyonundan kiracı sorumlu tutulamaz' diyerek kararı bozdu.

AA & Ensonhaber

İstanbul'da bir ev sahibi, 10 yıl süren kira ilişkisinin ardından kiracısını evinden çıkarmaya karar verdi. Ev boşaldıktan sonra, ev sahibi yeniden canlandırmak için tadilat düşündü.

Ancak, beklenmedik bir durumla karşılaştı: Tadilatın maliyeti 500 bin TL'yi buluyordu. Ev sahibi, evin tesisatındaki boruların yıpranmasını kiracının sorumluluğuna bağlayarak, tadilat masraflarının yarısını, yani 250 bin TL'yi mahkemeye başvurarak tazminat olarak talep etti.

Mahkeme ev sahibini kısmen haklı buldu

Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılan dava sonunda mahkeme ev sahibini kısmen haklı buldu. Kiracının 100 bin lira tazminat vermesine kararı verildi. Kiracı bu karara itiraz etti.

Dosya Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi dosyayı inceledi. Ve yerel mahkemenin kararı ‘evin yıllara bağlı deformasyonundan kiracı sorumlu tutulamaz’ diyerek hatalı buldu.

"Tesisattaki eskimeden kiracı sorumlu tutulamaz"

Yargıtay’ın kararını değerlendiren Hukukçu Alperen Kadıoğlu, şunları söyledi:

Biz kararı yerinde bulduk. Evde meydana gelen deformasyondan kiracı sorumlu tutulamaz. Ancak kiracı deformasyon dışında zarar verirse, sorumluluğu gündeme gelir. Örneğin evin pencerelerini kırar ya da evin pervazlarına zarar verirse burada kiracı sorumluluğu devreye girer. Ama evi bir tesisatın meydan gelen deformeler için kiracıdan talep etme hakkı yoktur.

dedi.

Kadıoğlu,

Kiracının sorumlu tutulabilmesi için kusurlu olması gerekir. Kusurun haricinde her türlü eskime olacaktı ise eğer örneğin kapıyı kırması camları kırması evin duvarların zarar veriyor olması durumlarında burada kiracından sorumluluğu olur ve tazminle yükümlüdür.

şeklinde konuştu.