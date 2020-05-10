Yaşlılarımızın 7 hafta sonra yüzleri güldü

Koronavirüs önlemleri kapsamında uzun süredir evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, bugünkü 4 saatlik izinle gönüllerince temiz hava alırken obektiflere renkli görüntüler yansıdı.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının tespit edilmesiyle birlikte tedbir üzerine tedbir alındı.

En kapsamlı önlemlerden biri ise 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı oldu.

YASAK 21 MART'TA BAŞLAMIŞTI

21 Mart gecesinden itibaren evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, salgın tablosundaki iyiye gidişin ardından haftada 1 gün dışarı çıkma iznini kaptı.

4 SAATLİK İLK İZİN

Her hafta pazar günleri 11:00 - 15:00 arası 4 saatlik izinin ilki bugün hayata geçirildi.

Yaklaşık 2 aylık izole hayattan sonra, parklara, bahçelere, sahillere inen yaşlıların mutluluğu yüzlerinden okundu.

4 saatlik izin boyunca gönüllerince temiz hava alıp moral depolayan yaşlılarımızın, objektiflere yansıyan görüntüleri de görülmeye değer.

Anadolu Ajansı muhabiri tarafından çekilen bir fotoğraf ise adeta günün simgesi oldu. "Çocuklar gibi şenler" dedirten o fotoğraf, sosyal medya ve birçok paylaşım alanında çokça paylaşıldı.