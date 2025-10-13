Yavaşlayan bilgisayarı hızlandırmanın 7 pratik yöntemi

Günümüzde bilgisayarlar iş ve eğitim hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Ancak birçok kullanıcı, cihazlarının zamanla yavaşlamasından şikayet ediyor.

Uzmanlar, bilgisayar performans düşüklüğünün birkaç temel nedeni olduğunu belirtiyor.

Bunların başında gereksiz programların arka planda çalışması, dolu sabit diskler ve güncel olmayan yazılımlar geliyor.

Uzmanlar, bilgisayarın performansını artırmak için şu basit adımların uygulanmasını öneriyor:

1. Gereksiz Programları Kapatın

Aynı anda çok fazla program açık olması, bilgisayarınızın kaynaklarını tüketebilir ve yavaşlamasına neden olabilir. Kullanmadığınız programları kapatarak bilgisayarınızın daha hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz.

2. Başlangıçta Açılan Programları Devre Dışı Bırakın

Bazı programlar, bilgisayarınız her açıldığında otomatik olarak başlar. Bu programlar bilgisayarınızın açılış süresini uzatabilir ve yavaşlamasına neden olabilir. Başlangıçta açılan programları devre dışı bırakarak bilgisayarınızın daha hızlı açılmasını ve daha hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz.

3. Disk Temizliği Yapın

Windows'un yerleşik Disk Temizleme aracıyla, bilgisayarınızda biriken gereksiz dosyaları silebilirsiniz. Bu işlem, sabit diskinizde yer açarak sisteminizin hızlanmasına yardımcı olur.

4. SSD Kullanımına Geçin

Katı hal sürücüler (SSD), daha hızlı veri okuma/yazma hızı sunarak bilgisayarınızın ömrünü uzatır ve performansını artırır.

5. Virüs ve Casus Yazılım Taraması Yapın

Virüsler ve casus yazılımlar bilgisayarınızın kaynaklarını tüketebilir ve yavaşlamasına neden olabilir. Bilgisayarınızda düzenli olarak virüs taraması yaparak bilgisayarınızın virüslerden ve casus yazılımlardan korunmasını sağlayabilirsiniz.

6. Tarayıcı Eklentilerini Kontrol Edin

Tarayıcınızdaki eklentiler bilgisayarınızın yavaşlamasına neden olabilir. Kullanmadığınız eklentileri devre dışı bırakarak bilgisayarınızın daha hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz.

7. Sistem Güncellemelerini Yapın

Windows ve diğer yazılımlarınızın güncel olduğundan emin olun. Güncellemeler, sistem hatalarını düzeltir ve performansı artırabilir.