Yeni dalga için tarih verildi: Termometreler 48’i görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için kritik bir uyarı yayınladı.

Afrika’dan gelen mini sıcak hava dalgası, Türkiye'ye giriş yapıyor.

Uzmanlar, sıcaklıkların birçok bölgede mevsim normallerinin çok üzerine çıkarak 48 dereceye kadar yükseleceğini açıkladı.

HİSSEDİLEN 58 DERECE OLACAK

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, hafta sonu Ege, Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerinde Afrika sıcak hava dalgasının etkili olacağını duyurdu.

Sıcaklıkların 48 derece, hissedilen sıcaklıkların ise 58 derecelere kadar çıkacağını belirten Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sıcak isteyenlere müjde! Mini Afrika atağı var.

Hafta sonu Ege, Akdeniz ve Güneydoğu hattında sıcaklıklar 40-48 derece bandına çıkacak.

Adana 47° (Hissedilen 58°)

Antalya 43° (Hissedilen 50°)

İzmir 41° (Hissedilen 48°)"