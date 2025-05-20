Yeni halk plajları açılıyor: İşte yerleri...

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Ülkemizdeki halk plajları, ücretsiz olarak hizmet vermekle birlikte yaz sezonunda vatandaşlara tatil imkanı sunuyor.

2019’dan bu yana ücretsiz hizmet veren halk plajlarının sayısının 17’ye ulaştığını belirten Bakan Ersoy, iki yeni ücretsiz halk plajının daha hizmete açılacağını duyurdu.

Bu sayede, yerli ve yabancı turistlerin ücretsiz ve nitelikli plaj hizmetine erişimi daha da kolaylaşacak.

Bodrum’da sayısı 4 olan halk plajı tesislerine bir yenisi daha eklenmiş olacak.

İŞTE YENİ PLAJLAR

Ersoy, 2024-2025’te beş yeni ücretsiz halk plajı yapılmasının planlandığını söyledi. Halk plajlarına 2025 itibarıyla şunlar eklenecek:

Manavgat-Ilıca

Kemer-Tekirova

Bodrum-Yalıkavak

Çeşme-Ovacık

Adana-Karataş

Giresun-Merkez

Böylece toplam halk plajı sayısı 35’e ulaşacak.

Kaynak: DHA