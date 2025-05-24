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AA

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'in müracaatı üzerine Başsavcılığın Özel Soruşturma Bürosunca "kasten öldürmeye teşebbüs" "tehdit," "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ZENGİN, MÜŞTEKİ ENGİN'İN TEHDİT EDİLMESİNİ ORGANİZE ETTİ

Fezlekede, kendisini emekli müsteşar olarak tanıtan şüpheli Mustafa Kemal Zengin'in, tutuklu Tuğçe Toptemel'in serbest bırakılması maksadıyla soruşturma savcısı Yavuz Engin'in tehdit edilmesi olayını organize ettiği aktarıldı.

Zengin'in, savcının makamından çıktıktan sonra Baki Çelik, İsmail Koşar, Yavuz Çelik ve Mustafa Gür isimli örgüt üyesi şüphelilerle buluşması göz önüne alındığında, suç örgütünün elebaşı konumunda olduğunun değerlendirildiği fezlekede yer aldı.

Fezlekede, Zengin'in eyleme geçmeden önce müşteki Yavuz Engin'in sosyal medya üzerinden kişisel veri ve bilgilerini araştırdığı anlatılarak, makamında ziyaret ettiği Engin'e şöyle dediği kaydedildi:

"Zıtlaşma, kalemin kırıldı. Attığın her adımdan, Whatsapp'ından haberleri var. İçerdekini sal. İki kişiye talimat verdiysem, benim lafımla iki kişi hareket ediyorsa sen gelenleri toplamakla bitiremezsin. Uzatma konuyu, çıkar. Hanımın bakkala giderken mi, baban camiye giderken mi, neyin tedbirini alacaksın? İçeridekini çıkarabildiğin kadar erken çıkar, sal gitsin. Bu kağıt yanarken kolayca söner ama vaktinde söndürmezsen masayı, her yeri yakar."

ŞÜPHELİ ARSLANTARAR'DAN SUÇ ÖRGÜTÜNE HUKUKİ DESTEK

Hazırlanan fezlekede, avukat olan Aylin Arslantatar'ın, savcı Engin'in tehdit edilmesi olayında olduğu gibi Zengin'in adli makamlarla arasında zemin hazırladığı hususu değerlendirildiğinde, suç örgütüne hukuki destek sağladığının, örgütün hukuki konularla ilgili yöneticisi olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Fezlekede, şüpheli Arslantatar'ın, Engin'e mesaj atarak ve arayarak ilk tehdidi ulaştırdığı belirtildi.

Örgüt yöneticisi olduğu belirtilen Gökhan Güler'in, maddi menfaat sağlamak maksadıyla cezaevinde tutuklu bulunan şüphelilerin usulsüz şekilde tahliye edilebilmesi için çalışmalar yaptığı anlatılan fezlekede, Güler'in tahliye ettirdiği şüphelilerden menfaat elde ederek suç örgütüne maddi gelir sağladığı aktarıldı.

Fezlekede, Zengin ile Güler arasında birden fazla görüşme yapıldığının tespit edildiği kaydedilerek, bu görüşmelerde değişik meblağlarda paraların konuşulduğu belirtildi.

Bu konuşmaların devamında 6 Eylül 2024'te Zengin'in Güler'e, "Pazartesi günü saat 1.30'a kadar ya senin önüne kararı koyacağım ya ben birini vuracağım." şeklinde mesaj gönderdiğinin tespit edildiği anlatılan fezlekede, müştekiye yöneltilen ilk tehdidin 30 Ağustos 2024'te olduğu dikkate alındığında, Zengin'in attığı mesajın müşteki Engin'e yönelik olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Fezlekede, şüpheli Güler'in ticaretle uğraştığı, örgüte finansman sağladığı, örgüt yöneticisi konumunda olduğu, 2016'dan bu yana Zengin'le örgüt faaliyeti kapsamında birlikte eylemlerde bulunduğu ifade edildi.

"HAKİMMİŞ, SAVCIYMIŞ, YABANCI KİRALIK HİÇBİRİSİNDEN ANLAMAZ"

Güler'in Zengin'e, "Büyükçekmece ile ilişkilerimiz nasıl?" şeklinde mesaj gönderdiği, bu hususun şüphelinin örgüt adına hareket ettiğini ortaya koyduğu belirtilen fezlekede, Güler'in Zengin'e "Yavuz Engin diye bir savcı var, 2022'den beri orada. Onda tutuklu bir dosya var. Büyükçekmece Sulh Cezadan adli tedbir, kelepçe, ev hapsi ile çıkmak gerekiyor. Sadece tedbir çıkarmak ve hemen çok iyi para." şeklinde mesaj gönderdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Fezlekede, Güler'in Zengin'e, "Kiralıksa kiralık, bunlara yapacağımı biliyorum. Hakimmiş, savcıymış, yabancı kiralık hiçbirisinden anlamaz. Verirsin eline adres, fotoğraf ve işin parasını, arkana yaslanır, TV seyredersin. Haberlerde paranın karşılığını izlersin." şeklinde mesaj gönderdiği aktarıldı.

Söz konusu şüpheli tahliye girişiminde bulunulan dosyanın Yavuz Engin tarafından yürütüldüğü gözetildiğinde, örgüt elebaşısı ve yöneticisinin yabancı kiralık katil getirerek kasten öldürme planları yaptığı kişinin müşteki Engin olduğunun tespit edildiği fezlekede yer aldı.

MÜŞTEKİYE AİT BİLGİLER TOPLADI

Güler'in örgüt yöneticisi olduğu, yazışmalardan anlaşıldığı üzere örgüte finansman sağlamak amacıyla kurduğu ilişkiler vasıtasıyla maddi kazanç elde ettiği, hukuka aykırı amaçlar doğrultusunda örgüt üyeleriyle birlikte hareket ederek eylemlerde bulunduğu anlatılan fezlekede, Güler'in, müştekiye ait kaynağı tespit edilemeyen şekilde bilgiler topladığı, müştekiye karşı ''kasten öldürme'' eylemi gerçekleştirmek üzere planlamalar yaptığı aktarıldı.