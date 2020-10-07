Yenikapı sahili çöplüğe döndü

İstanbul'un gözde kıyılarından Yenikapı sahilinde, denize atılan çöplerin oluşturduğu kirlilik kameralara yansıdı.

Vatandaşların yürüyüş yaptığı ve bisiklet sürdüğü Yenikapı sahilinde maske, çekirdek, alkol şişeleri ve poşet gibi atıklar denizin üzerinde yüzüyor.

Sahile gezmek için gelen vatandaşlar ise çöplerin oluşturduğu kirliliğe ve kötü kokuya isyan ediyor.

"BELEDİYE ARAÇLARI BURADAN GEÇMİYOR"

İnsanların çöp konusunda biraz daha dikkatli olmasını söyleyen Kemal Akgül, “İnsanlar yediklerini içtiklerini çöp kutusu yerine buralara atarlarsa denizi böyle kirli görürüz. Temizlik yapan belediye araçları da sahil şeridinden geçmediği için buralar hep pislik içinde. Hem insanlar hem burayı temizleyen kişiler biraz daha dikkatli olursa daha güzel olur. Burası Boğaz sürekli akıntı olduğu için pislik kalmıyor. Ama kıyıda köşede kalan pislik de bizim için kötü.” dedi.

"BUNLAR BİZİM SUÇUMUZ"

Bu çöp yığınlarının insanların suçu olduğunu belirten İlaha Yusifli, “Çöplerden dolayı çok kötü bir koku oluyor. Bunlar hep bizim suçumuz. Aslında burası gayet temiz ama insanlar sürekli çöp attıkları için temiz göremiyoruz.” şeklinde konuştu.

Yenikapı sahilinde kirlilik VİDEO