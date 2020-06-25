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    Yerli SARB-83 testi geçti

    Yerli SARB-83 testi geçti

    Beton delici mühimmat olarak tasarlanan SARB-83 testleri başarıyla geçti.
    • AA
    • 25.06.2020 - 07:12
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    Yerli SARB-83 testi geçti #1

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beton delici mühimmat olarak tasarlanan ve harp başlığı teknolojisine sahip SARB-83'ün ilklere imza atan teknolojisiyle testi başarıyla geçtiğini bildirdi.

    Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, test görüntüsüne ilişkin videoya da yer verdi.

    MÜHİMMAT PROJELERİNİN KISA SÜREDE DÜŞÜK MAALİYETLE TEST EDİLMESİ MÜMKÜN

    SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini vurgulayan Varank,"Türkiye'de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün." dedi

    Yerli SARB-83 testi geçti VİDEO

    Yerli SARB-83 testi geçti #2

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    Yerli SARB-83 testi geçti #4

    Yerli SARB-83 testi geçti #5

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    Yerli SARB-83 testi geçti #7

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