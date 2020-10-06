Evlerini yılan basan baba, eşi ve çocukları ile birlikte ağabeyinin evine yerleşti. 4 ay sonra eve dönen ailenin yılan korkusu nedeniyle yaptıkları yeni eve, komşuları yardım etti.

Hakkari Yüksekova'ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde, tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş Ailesi, havaların ısınmaya başladığı mayıs ayından itibaren evlerinde görülen yılanlar yüzünden korku dolu günler yaşadı.

Geçen yıl Multiple Skleroz (MS) hastalığına yakalanan, bu nedenle de yürüyemeyen Davut Ataş ve ailesi, boyları 1 metreyi aşan yılanlar yüzünden 5 Mayıs'ta ise evlerini terk etmek zorunda kalarak, ağabeyinin evine yerleşti.

YILAN KORKUSU BİTMEDİ, YENİ EVE BAŞLADILAR

Havaların yeniden soğumaya başlaması nedeniyle yaklaşık 2 hafta önce tekrar kendi evlerine dönen ailenin sıkıntıları bitmedi. Yaşadıkları korku nedeniyle aile, evin giriş bölümü ve bir tarafı da camekanlı olan hole yerleşti. Yakınları ve köylüler, Ateş Ailesi için yeni bir ev yapmaya karar verdi. Temeli atılan evin de havalar soğumadan bitirilmesi hedefleniyor.

Hakkari'de yılan korkusuyla yeni ev yapıyorlar VİDEO



"ÖNÜMÜZ KIŞ, HAYIRSEVERLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Davut Ataş’ın ağabeyi Sabri Ataş, "Evin temelini atmaya başladık. Köylüler beraber 3 gündür el birliğiyle getirdiğimiz taşlarla temelini yapıyoruz. Önümüz kış ve zaman daraldı. Malzememiz eksik. İmkanlarımız kısıtlı, kardeşim ailesi ile birlikte zor günler yaşayınca ev yapmaya karar verdik. Yetkililerden ve hayırseverlerden de yardım bekliyoruz." dedi.

"YILANLARDAN KURTULMAK İSTİYORUZ"

Ailenin büyük oğlu 12 yaşındaki Hasan Yusuf Ataş da yılanlar nedeniyle 5 ay önce evi terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek, “Evimiz yılanlarla dolu içinde yaşamaya korkuyoruz. Amcalarım ve konuşlarımızın yardımıyla temelini attık, ben de onlara yardım etmeye çalışıyorum. Yetkililerden bize yardım etmelerini ve yılanlardan kurtulmak istiyoruz." dedi.