Yılanlar bu kokuyu duyunca anında uzaklaşıyor

Doğada yürüyüş yaparken, bahçede vakit geçirirken ya da tarlada çalışırken en çok korkulan canlılardan biri de yılan.

Bilim insanlarının yaptığı gözlemler, yılanların bazı keskin kokulara karşı son derece hassas olduklarını ortaya koydu.

Doğal ortamda yapılan deneylerde, yılanların bu kokuların bulunduğu bölgelere yaklaşmadığı ve hızla uzaklaştığı gözlemlendi.

Uzmanlar, özellikle yaz aylarında doğada vakit geçirenlerin bu kokuları kullanarak yılanlara karşı doğal bir koruma kalkanı oluşturabileceğini belirtiyor.

YILANLARIN EN BÜYÜK KABUSU BU KOKU

Son yapılan gözlemler, yılanların özellikle kükürt, sarımsak, soğan ve tarçın gibi keskin kokulardan ciddi şekilde rahatsız olduklarını ortaya koydu.

Uzmanlara göre bu güçlü aromalar, yılanların sinir sistemini etkileyerek yön bulma kabiliyetlerini bozuyor. Bu da onların bulunduğu alandan hızla uzaklaşmasına neden oluyor.

Özellikle kükürt tozu, sarımsak ezmesi veya nane yağı gibi doğal malzemeler, bahçelerde ve açık arazilerde adeta görünmez bir kalkan oluşturuyor.

Birkaç damla nane yağı karıştırılmış suyu bahçeye püskürtmek, yılanları doğal yoldan uzak tutabiliyor. Aynı yöntem tarçın yağıyla da uygulanabilir.