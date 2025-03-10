Yıldız Holding'de kadın çalışan oranı yüzde 49'a yükseldi

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Yıldız Holding, Çamlıca Kampüs’te düzenlenen organizasyonla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çalışanları ile kutladı.

Etkinlikte, kadınların iş hayatındaki temsilini artırmaya yönelik çalışmalar ve bu çalışmalarla elde edilen somut sonuçlar duyuruldu.

Fırsat eşitliği konusunda tüm paydaşların güç birliği içerisinde ortak hareket etmesinin önemine vurgu yapılan etkinlikte, Yıldız Holding Kadın Platformu’nun, 2024 yılı Raporu ile fırsat eşitliği ve kapsayıcılıkta yıldız gibi parlayan başarıları paylaşıldı.

Raporda öne çıkan verilere göre 2024 yılında kadın çalışan oranı yüzde 49’a yükselirken, Yıldız Holding ‘EŞİT ÜCRET Sertifikası’nı gıda ve perakende sektöründe almaya hak kazanan ilk Holding oldu.

Yıldız Holding, kadın girişimciliğini destekleyen projeleriyle son üç yılda 10 milyon doları aşan ekonomik değer yaratırken, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, kadın çiftçilerin desteklenmesi ve kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi için ŞOK’ta Ben de Varım, Superfresh Tarımın Kadın Yıldızları, Ülker 'Fındıktan Fazlası - Kakaodan Fazlası' gibi projeleri hayata geçiriyor.

Bu çalışmalar, Yıldız Holding'in toplumsal dönüşüme katkı sağlama ve fırsat eşitliğini güçlendirme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK, KADINLARIN İŞ DÜNYASINA AKTİF KATILIMIYLA MÜMKÜN"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, kadınların iş hayatındaki temsiliyetinin güçlenmesinin sadece ekonomik büyüme için değil, daha sürdürülebilir bir gelecek için de kritik olduğunu vurguladı.

Ali Ülker, şu ifadeleri kullandı:

Yıldız Holding Kadın Platformu, kadınların ekonomiye katılımını destekleyen pek çok etki programı yürütüyor. Bu çalışmalar sadece şirketlerimizle sınırlı kalmıyor, değer zincirimize yayılarak ekosistemimizin tamamında fırsat eşitliğini teşvik ediyor.

Yıldız Holding’in gıda ve perakende sektöründe lider bir kuruluş olarak bu konuda önemli bir sorumluluk taşıdığı vurgusunu yapan Ülker, şunları ekledi:

Taahhütlerimizin ötesine geçen somut adımlarla ilerliyoruz. Bu projeler yalnızca iş dünyasına değil, topluma da fayda sağlıyor. Bugün burada, fırsat eşitliği odaklı çalışmalarımızın somut çıktılarının paylaşılmasından büyük mutluluk duyuyoruz.



Bu öncü projelerimizin, iş dünyasında daha fazla kuruma ilham vermesini diliyor, bu vesileyle başta çalışma hayatındaki kadınlar olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

"FIRSAT EŞİTLİĞİ PERFORMANSIMIZI İLERİYE TAŞIMAK İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ"

Yıldız Holding Kamu İlişkileri Genel Müdürü ve Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş ise konuşmasında Kadın Platformu’nun 2024 raporundan güncel verileri açıkladı.

Mutuş, şöyle konuştu:

Yıldız Holding Kadın Platformu, bugün Türkiye’de özel sektör içinde benzersiz bir inisiyatif olarak beşinci yılını dolduruyor. Kuruluşumuzdan itibaren her yıl yayınladığımız raporlarla da fırsat eşitliği performansımızı ölçümleme ve değerlendirme fırsatı buluyoruz.



Ne mutlu bizlere bu alanda attığımız somut adımlarla, çalışanlarımız arasındaki kadın temsiliyetini son 5 yılda yüzde 37’den yüzde 49'a yükseltmeyi başardık.



Kıdemli kadın yönetici oranımız yüzde 35 ve kadın yönetim kurulu üyelerimizin oranıysa yüzde 22’ye ulaştı. Yıldız Holding, STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarında 30 yaş altı kadın çalışan oranını yüzde 52'ye çıkararak genç kadınların bilim ve teknoloji alanındaki yükselişine de öncülük ediyor.



Bu başarılı sonuçların yanı sıra çalışanlarımız arasında yürüttüğümüz araştırmalardan aldığımız olumlu geribildirimler fırsat eşitliği performansımızı daha da ileriye taşıyacak adımlar atmamız için bizi cesaretlendiriyor.

YILDIZ HOLDİNG’İN POZİTİF İŞ YERİ KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARLA TESCİLLENDİ

Şirket yönetiminin oluşturmuş olduğu güven, adalet, kapsayıcılık, çeşitlilik ve eşitliğe dayalı pozitif iş yeri deneyimi ile Türkiye’nin en iyi İşvereni Ünvanına “Great Place to Work” sahip olan Yıldız Holding, bu etkinlik ile fırsat eşitliğine olan adanmışlığının altını çizdi.

Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR) Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu’nun önderliğinde, bu sene ilk defa yapılan ve Yıldız Holding çalışanlarının katıldığı “İş ve Özel Yaşam Dengesi” araştırması kapsayıcılık ve çeşitlilik politikalarının, kadın dostu uygulamalarının başarısını bir kez daha ortaya koydu.

"ARAŞTIRMA, YILDIZ HOLDİNG'İN YÜRÜTTÜĞÜ PROJELERİNİN BAŞARISINI TEYİT EDİYOR"

Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, "Çalışan mutluluğu, istihdamın sürdürülebilirliği ve şirketlerin güçlü bir işveren markası oluşturarak yetenekleri kendilerine çekebilmesi açısından büyük önem taşır. İş dünyasında 'Mutlu Çalışan, Başarılı Şirket' anlayışı, iş ve özel yaşam dengesinin sağlanmasıyla mümkündür.

Araştırma sonuçları, Yıldız Holding'in güçlü bir insan sermayesine sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Holdingin insan kaynakları uygulamaları; doğru işe alım ve yerleştirme süreçleri, esnek çalışma saatleri, izin politikaları ve sosyal aktivitelere ayrılan yeterli zaman gibi iyi işyeri uygulamaları açısından başarılıdır.

Ayrıca, uluslararası iş-yaşam dengesi endekslerine göre Yıldız Holding, pek çok gelişmiş ülkenin ulaşmaya çalıştığı bir dengeyi sağlamaktadır." dedi.

Etkinliğin konuk konuşmacısı TİM Yönetim Kurulu'nun tek kadın üyesi olan İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu oldu.

Gıda sektöründe başarılı bir kadın rol model olarak kariyer yolculuğunu ve iş hayatında zorlukların üstesinden nasıl geldiğini katılımcılarla paylaşan Mutlu, iş-özel yaşam dengesini korumaya yönelik ipuçlarını da kendi deneyimlerinden yola çıkarak aktardı.

Çamlıca Kampüsü’ndeki etkinlikte Yıldız Holding şirketleri sosyal etki projeleri aracılığıyla, proje paydaşlarıyla birlikte ürettikleri değeri paylaştılar.