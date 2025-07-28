YKS çıkışında babası çiçekle karşılamıştı: Milyoner yarışmasında 100 bin TL kazandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında babasının çiçeklerle karşıladığı anlarla Türkiye'nin takdirini toplayan Çimen Gülen, başarı yolculuğunu sürdürüyor.

100 BİN TL'NİN SAHİBİ OLDU

Genç yaşına rağmen azmi, duruşu ve kararlılığıyla dikkat çeken Gülen, katıldığı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında 100 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın yaptığı yarışmada sergilediği bilgi birikimi, özgüveni ve sakin tavırlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Çimen Gülen, hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Yarışma boyunca yaşanan duygusal anlar ekran başındakilere de yansıdı.

AZMİ VE BAŞARISIYLA ÖRNEK OLUYOR

Program sonunda Çimen’i tebrik eden Oktay Kaynarca, başarının mimarlarından biri olarak gösterdiği babasına da teşekkür ederek baba-kız arasındaki güçlü bağa dikkat çekti.

Hayallerinin peşinden azimle koşan ve kısa sürede Türkiye’nin ilgiyle takip ettiği genç isimler arasında yerini alan Çimen Gülen, azmi ve başarısıyla örnek olmaya devam ediyor.