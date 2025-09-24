YKS ek tercih boş kontenjanlar ve tercih kılavuzu 2025: ÖSYM açıkladı

Üniversiteye yerleşme sürecinde ikinci şans niteliği taşıyan YKS ek tercih dönemine dair önemli duyuru ÖSYM’den geldi.

Yapılan açıklamaya göre, ek tercih işlemlerinin yapılacağı tarih aralığı netleşti.

Adaylar, belirlenen tarihlerde sisteme giriş yaparak boş kontenjanlar arasından tercihlerini gerçekleştirebilecek.

ÖSYM ayrıca, ek tercih sürecinde adayların izleyeceği adımları kolaylaştırmak için tercih kılavuzuna ilişkin ön bilgilendirmeyi de yayımladı.

Peki, YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlıyor? İşte tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar…

YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM, 2025-YKS ek tercih sürecine ilişkin takvimi ve ayrıntıları duyurdu. Adaylar, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Ek yerleştirme ücreti 130 TL olarak belirlendi. Bu ücretin, 1 Ekim 2025 saat 23.59’a kadar yatırılması gerekiyor. Ücreti yatırmayan adayların tercihleri ise geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemlerine dahil edilmeyecek.

YKS EK TERCİH KILAVUZU VE BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

2025-YKS ek yerleştirme süreci başlıyor. Adaylar, tercihlerini yalnızca ÖSYM’nin resmi internet adresi (ais.osym.gov.tr) üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Başvuru işlemleri için adayların, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Ek yerleştirme sürecinde tercih işlemleri tamamen bireysel olarak yapılacak.