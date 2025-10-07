YKS ek tercih üniversite kayıt tarihleri: Üniversite kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Ek tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından gözler, üniversite kayıt tarihlerine ve gerekli belgelere çevrildi.

Adaylar, kazandıkları yükseköğretim programlarına elektronik ortamda veya şahsen başvurarak kayıt yaptırabilecek.

2025-2026 öğretim yılı için belirlenen takvim doğrultusunda, kayıt hakkı kazanan öğrencilerin belirtilen süre içinde işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Peki, YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından, üniversite kayıt tarihleri de netleşti. ÖSYM’nin resmi açıklamasına göre, bir programa yerleşen adaylar, kayıt işlemlerini 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar için sistem 10-12 Ekim tarihleri arasında açık olacak.

Üniversiteye bizzat kayıt yaptıracak adayların, yerleştirildikleri programın bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içinde başvurmaları gerekiyor. E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler ise, üniversitelerinin duyurularına göre gerekli belgeleri ibraz ederek süreci tamamlayacak.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, “www.turkiye.gov.tr” adresine e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak, “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” → “Üniversite e-Kayıt” adımlarını izleyerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Sistem, adayın lise mezuniyet durumunu Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, askerlik durumunu ise Askeralma Genel Müdürlüğü’nden otomatik olarak sorguluyor. Ancak, mezuniyet bilgileri doğrulanamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve şahsen kayıt için üniversitelerine başvurmaları gerekecek.

E-kayıt işlemini başarıyla tamamlayan öğrenciler, sistem tarafından oluşturulan barkodlu kayıt belgesini indirip saklamalı. Bu belge, ilerleyen dönemlerde kayıt teyidi veya resmi işlemler için kullanılabilecek.

Uzmanlar, e-kayıt sürecinde hatasız işlem yapılabilmesi için bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi ve işlemlerin belirtilen tarihler içinde tamamlanması gerektiğini vurguluyor.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.